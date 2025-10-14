Лукашенко отметил, что отказался бы от Нобелевской премии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал Нобелевский комитет как политизированную структуру и заявил, что отказался бы от премии мира, если бы была предложена его кандидатура.

"Если бы кому-то из вас или мне предложили эту премию, я бы точно от нее отказался. Потому что мы знаем по нашим деятелям, какой вклад они внесли в установление мира в мире вообще. Да ничего не сделали. Наоборот, способствовали и подталкивают Беларусь к этой так называемой войне", - отметил он в ходе совещания по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений, передает агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, бывший депутат венесуэльского парламента Мария Корина Мачадо получила Нобелевскую премию мира, так как "она боролась за разрушение Венесуэлы". Лукашенко считает, что премию 2025 года заслужил президент США Дональд Трамп.

В минувшую пятницу Нобелевский комитет объявил, что Нобелевская премия мира в 2025 году будет присуждена оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо.