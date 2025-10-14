Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Экономика
Единое пособие для семей с детьми с начала 2026 года вырастет на 6%
14 октября 2025 / 19:45
Единое пособие для семей с детьми с начала 2026 года вырастет на 6%
© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Единое пособие для семей с детьми в России в 2026 году вырастет на 6% и составит 18 тысяч 371 рубля. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии правительства.

"Действует ряд мер социальной поддержки, включая единое пособие для семей с детьми. С января оно увеличено более чем на 12,5% до 17 тыс. 201 рубля. В следующем показатель прибавит еще 6%, достигнув 18 тыс. 371 рубля", - указал глава российского кабмина.

