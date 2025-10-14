Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину
Президенты России и Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества двух стран
14 октября 2025 / 19:59
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора обсудили развитие отношениймежду двумя странами. Об этом информировала пресс-служба Кремля.
Сообщается, что главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе продвижение крупных совместных проектов в энергетической и торгово-инвестиционной сферах. Кроме того, стороны отметили рост товарооборота между двумя странами. Вместе с тем высказано удовлетворение в отношении тесного практического взаимодействия ряда ключевых ведомств России и Узбекистана.
Путин и Мирзиёев подтвердили настрой на дальнейшее укрепление союзнических отношений, а также условились о продолжении контактов, добавили в Кремле.