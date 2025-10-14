Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
14 октября 2025 / 13:24
Экономика
Курс доллара на межбанке впервые с 22 июля опустился ниже 78 рублей
14 октября 2025 / 20:15
Курс доллара на межбанке впервые с 22 июля опустился ниже 78 рублей
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Курс доллара на российском межбанковском рынке во вторник опустился ниже 78 рублей впервые с 22 июля текущего года, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 19:32 мск, курс американской валюты снижался на 3,95% и находился на отметке в 77,94 рубля. Вместе с тем курс евро на российском межбанковском рынке снижался на 1,87% и торговался на уровне 92,115 рубля. 

