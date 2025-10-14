Макрон оказался за пределами топ-50 популярных политиков Paris Match

Президент Франции Эмманюэль Макрон стал первым главой государства, который не вошел в топ-50 самых популярных политиков страны. Соответствующий рейтинг представил журнал Paris Match.

Среди 1 тыс. совершеннолетних французов, принявших участие в опросе IFOP-Fiducial, 78% негативно оценивают работу Макрона на высшей государственной должности, при этом месяцем ранее таковых было 70%.

Так, президент расположился на 51-й позиции рейтинга, уступив 50-е место ушедшему в сентябре в отставку с поста премьера Франсуа Байру. Издание обращает внимание, что предшественники Макрона - Франсуа Олланд и Николя Саркози - никогда не опускались ниже 43-й строчки.

Отмечается, что ни один из политиков, вошедших в топ-50, не получил больше 50% положительных отзывов от сограждан. Только ставшая министром вооруженных сил Катрин Вотрен и глава МИД Жан-Ноэль Барро смогли немного увеличить процент положительных откликов о себе.