Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину
14 октября 2025 / 13:24
Эксперт: ХАМАС разружаться не собирается
14 октября 2025 / 13:21
Багдасаров: давление Израиля на Иран продолжится
14 октября 2025 / 12:47
Общество
Общество
В России с ноября можно будет оформить не более 20 sim-карт на человека
14 октября 2025 / 20:45
В России с ноября можно будет оформить не более 20 sim-карт на человека
© Сергей Мальгавко/ ТАСС

В России со следующего месяца можно будет оформить на одного человека не более 20 sim-карт. Об этом со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщает ТАСС.

"С 1 ноября 2025 года вступают в силу положения федерального закона, в соответствии с которыми на одного человека можно будет оформить не более 20 sim-карт - в совокупности у всех операторов. Если лимит будет превышен, операторы сотовой связи не в праве продолжать обслуживание", - следует из сообщения.

Узнать, сколько на гражданина зарегистрировано sim-карт, можно несколькими способами. "Самый простой и надежный способ - через "Госуслуги", - отметили в управлении.

Еще один способ - позвонить в службу поддержки мобильного оператора или обратиться в офис с паспортом. Там предоставят полный список оформленных номеров.

"Проверьте все sim-карты, оформленные на ваши документы. Иногда на один паспорт регистрируют номера для детей, родителей или "на всякий случай". Теперь это может стать проблемой", - обратили внимание в ведомстве.

