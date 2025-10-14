Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину
Трамп сообщил о начале реализации второго этапа мирного плана по Газе
14 октября 2025 / 20:59
© Chip Somodevilla/ Getty Images/ТАСС
Президент США Дональд Трамп сообщил о начале реализации второго этапа мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Соответствующее сообщение он опубликовал в Truth Соц. сети.
Глава вашингтонской администрации отметил, что "все 20 заложников освобождены", добавив, что "пока не возвращены тела погибших".
"Второй этап начинается сейчас же", - указал он.