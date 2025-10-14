Трамп сообщил о начале реализации второго этапа мирного плана по Газе

Президент США Дональд Трамп сообщил о начале реализации второго этапа мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Соответствующее сообщение он опубликовал в Truth Соц. сети.

Глава вашингтонской администрации отметил, что "все 20 заложников освобождены", добавив, что "пока не возвращены тела погибших".

"Второй этап начинается сейчас же", - указал он.