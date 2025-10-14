Мэр Киева призвал горожан готовиться к непростой зиме

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан готовиться к непростой зиме, подготовить теплые вещи, сделать запас воды и пищевых продуктов.

"Зима у нас будет непростой, и в этом направлении нужно прорабатывать разные сценарии, учитывая также и плохое развитие событий", - отметил он в эфире телеканала "Киев-24".

"Город продолжает делать все для того, чтобы обеспечить сервисами всех жителей нашей столицы. Но я хотел призвать каждого также просчитывать разные сценарии и быть готовыми. Готовыми - это означает запас воды, запас продуктов питания длительного хранения, теплые вещи", - призвал градоначальник.

Он подчеркнул, что не исключает повторения в будущем ситуации, подобной той, что возникла на прошлой неделе, когда в Киеве и других регионах страны наблюдались длительные отключения электричества. Кличко также уточнил, что отопительный сезон в Киеве пока не начался, но к теплоснабжения подключены социальные объекты.

Ранее правительство Украины приняло постановление, которым официальный отопительный сезон сокращен на один месяц и продлится с 1 ноября 2025 по 31 марта 2026 года. Массовые многочасовые отключения света начались в ряде регионов Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны сообщили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах.

Как заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, предстоящей зимой по причине выхода из строя объектов генерации рискуют остаться без тепла семь городов. В зону риска попадают Киев, Сумы, Харьков, Николаев, Одесса, Запорожье и Кривой Рог.