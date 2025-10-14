Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает бесчеловечным варварством решение властей Латвии о депортации россиян.

"Осуждаем это бесчеловечное антигуманное варварство в отношении престарелых и часто больных людей. Настоящий нацизм", - сказала она, отвечая на впрос ТАСС.

Захарова отметила, что МИД РФ внимательно отслеживает развитие ситуации вокруг решения выдворить из Латвии соотечественников, не подтвердивших знание латышского языка.

Вместе с тем она указала, что "говорить об угрозе немедленной массовой депортации россиян преждевременно". "Ими могут быть задействованы различные административные и правовые механизмы для защиты своих прав", - пояснила дипломат.

По ее словам, "посольство России в Риге ориентировано на оказание максимального содействия соотечественникам".

В Латвии определили крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не подтвердивших достаточный уровень владения языком. Уже известно о высылке 841 россиянина на этом основании. Москва заявила, что уже разработала меры для их возвращения на родину.