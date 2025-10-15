Пакистан-Афганистан: в шаге от войны

Юрий Веселов, военный обозреватель

Утром 9 октября ВВС Пакистана нанесли несколько авиаударов по местам дислокации пакистанских талибов в Кабуле, Джелалабаде, Хосте и Пактике. По утверждению афганцев, целью нападения в Кабуле был лидер группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП, признана в России запрещенной) Нур Вали Мехсуд. Его судьба доподлинно неизвестна.

В ответ отряды 201 корпуса Исламской национальной армии Афганистана в ночь на 11 октября атаковали несколько воинских гарнизонов Пакистана вдоль государственной границы, после чего афганское военное ведомство заявило о прекращении операции. Однако пакистанские власти не приняли заявление афганских талибов и силами частей и подразделений 11 и 12 корпусов открыли огонь по афганским войскам, захватив примерно 20 пограничных постов противника. Конфликт дошел до такой степени, в которой пара истребителей ВВС Афганистана отбомбилась по пакистанскому городу Лахор.

Столкновения происходили вдоль всей так называемой «линии Дюрана» (около 2500 км) и были прекращены утром 12 октября после вмешательства и посреднических усилий руководства Катара и Саудовской Аравии.

Обе конфликтующие стороны понесли потери в живой силе, точное количество которых разнятся.

Очередной конфликт между странами завершен, но проблемы остаются. Исламабад обвиняет Кабул в укрывательстве антиправительственных отрядов пакистанских талибов, которые периодически проводят нападения на и диверсии на территории Пакистана в приграничной с Афганистаном зоне. При этом афганские власти не препятствуют провокациям и всячески защищают ТТП.

Столкновения на границе возникают периодически в течение последних двух лет, но последние события отличаются наибольшей остротой и угрозой дальнейшей эскалации. Внешнеполитические ведомства обеих стран неоднократно обменивались нотами протеста, предпринимались определенные усилия по снижению напряженности. Однако проведенные руководителями спецслужб консультации не дали положительных результатов.

С большой долей уверенности можно предполагать, что напряженность в отношениях между Пакистаном и Афганистаном провоцируется третьей стороной, стремящейся сохранить и даже восстановить свое военно-политическое влияние в данном регионе. Свидетельством тому может быть заявление президента США Дональда Трампа в сентябре о намерении использования авиабазы Баграм в интересах американских ВВС. При этом он пояснил, что данный объект был создан Пентагоном в период присутствия янки в Афганистане, и они вправе рассчитывать на возвращение для оказания помощи в обеспечении безопасности властей талибов.

Напрашивается вполне закономерный вопрос: располагает ли Афганистан сейчас достаточными силами и средствами для эффективного отпора Пакистану в случае возникновения войны? Ответ однозначен – НЕТ.

Вооруженные силы Пакистана представляют собой мощный организм и современную структуру, на вооружении которых примерно тысяча самолетов, из которых более половины боевых. Армейская авиация насчитывает до сотни вертолетов, многократно превышая возможности афганцев. На вооружении пакистанских ВВС несколько тысяч беспилотных летательных аппаратов различных типов, тогда как у афганцев есть только несколько десятков.

В сухопутных войсках несколько тысяч единиц полевой и реактивной артиллерии различных калибров, столько же танков и бронемашин, современных средств ПВО и другой военной техники. Пакистан имеет выход в океан и поэтому располагает мощным флотом, в составе которого ракетные эсминцы, фрегаты и подводные лодки, способные совершать пуски ракет по территории Афганистана.

Демографически Пакистан шестикратно превосходит своего вероятного противника, что отражается на возможностях мобилизационных резервов обеих стран.

Что касается Афганистана, то его регулярные вооруженные силы находятся на стадии начального формирования. Боевая авиация насчитывает примерно 10 ударных самолетов, несколько вертолетов. О наличии и численности БПЛА данных нет. Авиация может использовать до 60 аэродромов (Пакистан более 150). Американцы после своего бегства оставили большое количество легкой бронированной техники, предварительно преднамеренно ее разукомплектовав. Афганцы пока не способны привести ее в эксплуатацию в силу отсутствия подготовленных технических специалистов.

Личный состав создаваемой национальной армии в основном вооружен стрелковым оружием: автоматами, пулеметами и реактивными противотанковыми гранатометами.

Главным сдерживающим фактором в возможном противостоянии наступлению пакистанских сил является исключительно сложные условия горной местности Афганистана, которые будут использованы для ведения партизанских методов войны.

Россия не заинтересована в продолжении конфликта между двумя странами. Москва располагает планами создания транспортного коридора в Пакистан через территорию Афганистана. В военно-политическом замысле Россия стремится к установлению с афганскими талибами дружественных и доверительных связей, готова оказать экономическую помощь в восстановлении экономики этой страны, а также содействовать строительству ее армии.