Страсти вокруг глобальной климатической повестки

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; Доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Глобальная климатическая политика переживает перелом: США — второй в мире по объему эмитент парниковых газов — фактически вышли из игры, тогда как Китай (первое место в табеле по «выбросам») закрепляет лидерство в «зеленых» технологиях, а страны Евросоюза не находят консенсуса в алгоритме и скорости перехода к низкоуглеродному укладу. В этих условиях отчет Sustainability Trends Report 2025, подготовленный Generation Investment Management — барометр глобального энергоперехода для инвесторов. Энергопереход политически замедлился, но технологически — ускорился, заключают аналитики.

Generation Investment Management — инвестиционная группа, основанная бывшим вице-президентом США Альбертом Гором и банкиром Goldman Sachs Дэвидом Бладом, имя которой неизбежно всплывает в разговорах о «длинных» деньгах и ESG-повестке, — обнародовала очередной доклад — Sustainability Trends Report 2025.

Документ традиционно служит одним из главных ориентиров для портфельных стратегий и регуляторных дискуссий. В 2025-м отчет фиксирует переход от эпохи деклараций к эпохе экономик, которые пытаются жить и расти в условиях политического отступления крупнейшего игрока — США. Авторы констатируют: Белый дом разворачивает климатическую политику, выход из Парижского соглашения подан как политическая неизбежность, а принятие закона, сворачивающего льготные режимы для сектора возобновляемой энергетики (ВИЭ) и электромобилей, уже потянуло за собой срыв и переток капиталовложений внутри страны. Под «нож» и пересмотр уже попали ряд проектов, совокупная оценка которых — десятки миллиардов долларов; а общий недобор инвестиций за десятилетие в американскую «зеленую» индустрию исследователи оценивают чуть ли не в полтриллиона долларов.

Очередная актуализация нападок на индустрию «ветряков» — конец лета. В издании The Washington Post была опубликована статься «Крестовый поход Трампа против ветроэнергетики повергает отрасль в смятение». Газета отмечает, что американский лидер стремится парализовать отрасль ветроэнергетики, используя свои полномочия, чтобы повергнуть в хаос уже запущенные проекты, даже несмотря на то, что последствия рискуют ударить по налогоплательщикам и инвесторам.

Энергетическая политика американского лидера Дональда Трампа, настойчиво призывающего развивать национальный экспорт углеводородов, как видно, способны замедлить международные революционные настроения в сегменте ВИЭ.

В экономическом же содержании доклада по-прежнему сохраняется «предвестие», что «зеленая» технологическая кривая продолжает работать на ускорение энергоперехода, заставляя капитал выбирать низкоуглеродные инвестиции, несмотря на политику.

Риск-блок отчета фиксирует несколько тенденций. Во-первых, глобальные частные инвестиции в возобновляемую энергетику уже вдвое превышаю вложения в нефть, газ и уголь. Это фиксация перераспределения маржи и падения стоимости технологий на единицу мощности. Во-вторых, меняется и так называемая комплаенс-среда: корпоративные стандарты раскрытия информации (ISSB и связанные инициативы) усиливают требований к учету климатических и природных рисков, что провоцирует рост финансовых издержек, в том числе штрафов за несоблюдение требований.

В 2024 году производство электроэнергии солнечными электростанциями (СЭС) прибавило примерно 28%. В последние годы эта ниша обрела статус базиса в построении сложных энергосистем: крупные батарейные парки (мегабатареи) подают в сеть вечернюю «солнечную» электроэнергию, вытесняя газовые пики. При этом мировой спрос на электроэнергию ускоряется: переход на электромобили и взрывной рост дата-центров (ЦОД), обеспечили почти 4% прироста потребления электричества год к году — что почти вдвое превышает норматив последних нескольких лет. Доля чистой генерации растет, но рекордный спрос частично увеличивает и выпуск «грязных» мегаватт-часов; рост мировых выбросов углекислого газа пока продолжается. По оценкам британского аналитического центра Ember, ежегодно публикующего отчет о мировом электроэнергетическом секторе, «чистая» доля мировой генерации в 2024 году достигла примерно 41% — прогресс все еще недостаточный, чтобы быстро закрыть долю традиционной (углеродной) энергетики.

Тем временем 74% процента всех мировых проектов в области солнечной и ветровой энергетики сейчас строятся в Китае или китайскими компаниями. В этом году Поднебесная установил в два раза больше солнечных батарей, чем совокупно весь остальной мир.

Что касается Европы, то ее стратегию продвижения ВИЭ в последние годы можно характеризовать как посредственную. В годы после Парижской конференции часто можно было услышать выражение «мобилизация в стиле Второй мировой войны», призванное вдохновить на действия по борьбе с изменением климата такого же масштаба и срочности. Но вышло все не так, как задумывалось: Европа отреагировала на украинский конфликт и переизбрание Дональда Трампа обещанием увеличить военные расходы более чем втрое — до 5% от ВВП, что, как оказалось, близко к тому, что как прежде прогнозировало МЭА, необходимо для глобальной мобилизации по борьбе с изменением климата. А бюджет евробюрократии ограничен. Тем более экономики стран Старого Света, мягко говоря, в последние годы отнюдь не блещут показателями.

Тем не менее, по экспертным оценкам, уже в следующем году ВИЭ-вклад станет важнейшим в мировое производство электроэнергии. Конечно, планетарной революции в сегменте ВИЭ не наблюдается, а фиксируется его уверенное поступательное (эволюционное) развитие. Сам глобальный энергопереход, как известно, сопряжен с колоссальными инвестициями (причем высокорисковыми) и сомнительной эффективностью ряда мегапроектов. Поэтому роль углеводородов (ископаемых видов топлива), в общем-то, обещает оставаться главенствующей — не случайно пики потребления «черного золота» в большинстве профильных институциональных прогнозов «сдвигаются» вправо.

Однако ВИЭ, пусть не быстро, но наступает, и цена промедления для стран с высоким углеводородным потенциалом, в пул которых входит Россия, возрастает. Поэтому порой встречающиеся в СМИ тривиальные рассуждения о якобы «правильности» выбора стратегии степенной монетизации углеводородного потенциала страны — в корне неверны. Логично и нужно ускоряться в наращивании национального нефтегазового экспорта, и, конечно, не забывать про ставку на рост отраслевой продукции высокого передела, удельная экспортная маржа от которой гораздо выше сырьевой. Кроме того, не стоит забывать о пока прикладном для РФ направлении — ВИЭ-технологиях, за которыми, вероятно, пусть и весьма отдаленные стратегические горизонты. Если, конечно, в ближайшие десятилетия не произойдет прорыва в развитии мирного атома (скажем, «выход» на технологию устойчивого термоядерного синтеза и ее последующее тиражирование) — компоненты, где Россия, кстати, традиционно в перечне мировых лидеров.