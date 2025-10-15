Вильфанд отметил, что на следующей неделе можно подумать о смене резины на зимнюю

Уже со следующей недели можно менять летнюю резину на зимнюю. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Сейчас тот случай, когда, начиная со следующей недели, в принципе, можно об этом думать", - отметил он в беседе с ТАСС.
По словам метеоролога, снежного покрова в Москве пока не ожидается, но температура в первой половине дня будет держаться в районе 5 градусов выше нуля. "Специалисты обращают внимание на то, что при температуре плюс 5 градусов и ниже нарушаются эластичные свойства летней резины. И поэтому, конечно, тормозной путь увеличивается. В этой связи, так как снега не будет, каждый человек должен сам принимать решение", - сказал он.
Если зимняя резина шипованная, пока "переобуваться" не стоит, уточнил Вильфанд.