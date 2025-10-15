Трамп полагает, что все страны хотят выйти из БРИКС из-за пошлин США

Президент США Дональд Трамп полагает, что его угрозы применить пошлины в отношении государств БРИКС оказались действенными. На это он обратил внимание при общении с журналистами на встрече со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем в Белом доме.

"Я занимаю очень твердую позицию по доллару, и любой, кто хочет заключать сделки в долларах, получает преимущество над теми, кто этого не хочет", - отметил американский лидер.

Он утверждает, что страны БРИКС якобы реализуют политику "нападок на доллар". "Я сказал, что если кто-то хочет быть в БРИКС, в этом нет ничего такого, но мы введем пошлины против вашей страны, и все вышли. Все выходят из этого объединения", - указал Трамп.

На сегодняшний день в состав БРИКС входит 10 государств. Это Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия. В 2025 году страной - партнером объединения стал Казахстан, в ноябре прошлого года - Белоруссия.