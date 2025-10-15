ВЦИОМ: более 50% россиян считают нормой разницу 5-10 лет в отношениях

По мнению 67% россиян, разница в возрасте не более 5-10 лет между партнерами допустима для отношений и брака. Об этом пишет РБК, ссылаясь на опрос аналитического центра ВЦИОМ.

Как отмечается, 33% опрошенных допускают разницу в возрасте между партнерами не более пяти лет, еще одна треть россиян - не более десяти. Вместе с тем 7% респондентов назвали допустимой разницу в 15 лет, разрыв больше этого значения допускают 3% граждан.

Кроме того, 78% участников опроса считают приемлемой ситуацию, в которой в отношениях и браке мужчина старше женщины на 15-20 лет. При этом 59% участников опроса допускают аналогичную разницу в возрасте, но когда в паре женщина старше.

Так, для большинства российских граждан разница в 15-20 лет представляется скорее проблемой, чем нормой. Пятая часть жителей страны (20%) полагает, что возраст не имеет значения.

Телефонный опрос ВЦИОМ проводился среди 1 600 россиян старше 18 лет.