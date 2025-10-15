Украину ждет тяжелая зима

Марина Харькова, журналист, Донецк

Всю прошедшую неделю ВКС России наносили масштабные и результативные удары по критически важной инфраструктуре Украины как на линии фронта, так и в глубоком тылу. По заявлению Минобороны РФ, удары наносятся по территории Украины, в том числе по топливно-энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

В ведомстве добавили, что эти атаки являются ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам РФ. Тем временем на Украине началась паника, так как последствия ощутили везде. 13 октября по указанию «Укрэнерго» в пяти областях Украины - Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Кировоградской - ввели аварийные отключения электроэнергии. Ухудшение погодных условий и похолодание усугубило проблемы, так как выросло потребление электроэнергии.

«13 октября оно было на 9,5% выше, чем в предыдущий день. Низкая эффективность бытовых солнечных электростанций, а также использование электрообогревателей вызвали дополнительную нагрузку на энергосистему. Были вынужденные аварийные отключения электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской (для промышленных потребителей) и Кировоградской (частично) областях. Также в Черниговской области применены почасовые отключения», – сообщили в Укрэнерго.

А ведь пока на Украине нет морозов, тем не менее энергосистема уже испытывает серьезную перегрузку, что сильно озаботило правительство, депутатов и экспертов. В частности, вчера украинский Кабмин изменил привычные сроки подачи тепла в дома украинцев по всей стране, существенно сократив отопительный сезон и отменив привязку к климатическим условиям. По новому постановлению официальный отопительный период теперь будет длиться с 1 ноября 2025 года до 31 марта 2026 года. Решение было принято из-за необходимости экономии энергоресурсов и обеспечения стабильности газового рынка в стране. А раньше на Украине отопление традиционно включали с 15 октября и отключали 15 апреля.

Последствием ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины станет ограничение работы промышленности и снижение температуры в жилых домах, так как поддерживать рабочее давление в газопроводе не будет возможности, заявил украинский эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко.

«Мы отказались от транзита российского газа и уже у всех южных областей давление в системе падает. Украина не сможет поддерживать давление, а потому первыми будут выпадать южные области. Киев - тоже дефицитный, потому что там живет огромное количество потребителей газа. После промышленности будут ограничивать теплокоммунэнерго, то есть температура в многоквартирных домах будет ниже, чем обычно. Если в среднем она 18-20 градусов, то станет 14-16 градусов или ещё ниже. Будет холодно, мы должны быть к этому готовы. Может статься, что дома превратятся в холодильники, и сотни тысяч людей, если не миллионы, будут искать себе новое жилье. Это будет катастрофа», – спрогнозировал эксперт.

Эта зима станет для Украины тяжелой из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. Такое заявление недавно сделал экс-министр энергетики страны Юрий Продан, призвав граждан рассмотреть возможность переезда в загородные дома с дровяным отоплением: «Надо готовиться к худшей зиме, чем прошлая. Желательно, если есть возможность, выезжать за пределы больших городов на дачи – туда, где есть дрова». Продан отметил, что 50% энергообъектов страны остаются невосстановленными после предыдущих повреждений из-за чего о надежности энерго- и теплоснабжения говорить не приходится.

Временно выехать за границу для снижения нагрузки на электросистему предложил украинцам и гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко. По его мнению, покинуть Украину нужно на три-четыре месяца, что будет «очень полезно для энергосистемы».

Эксперты отмечают, что Россия наносит удары системно, поражая цепочки зависимых отраслей — от генерации энергии до транспорта. Цель — создать эффект взаимного обвала, при котором сбои в энергетике приводят к парализации логистики и военных перевозок. Ранее удары носили точечный характер, теперь применяются скоординированные действий по нескольким направлениям одновременно, что значительно усиливает эффект атак.

Есть сомнения, что украинская энергетика выдержит новую порцию ударов по инфраструктуре, заявил украинский эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко. По его словам, тот запас прочности, который был на Украине в 2022-м году, серьезно исчерпан и будет сложно продержаться весь отопительный сезон. «Всё будет зависеть от нескольких факторов: обстрелы и погода. Погода прогнозируется на этот год европейскими синоптиками крайне нестабильная с очень низкими температурами в центральной и восточной части Украины – до минус 25. Выдержит ли Украина температуру минус 25? У меня глубокие сомнения. По крайней мере, точно не все города», – прогнозирует эксперт.

Он обратил внимание, что подавать электроэнергию в дома и предприятия будут в минимальных объемах, потому с «настройкой всей энергетической системы области есть огромные проблемы», а российская армия взяла на вооружение новую стратегию ударов, в результате которой тот или иной регион выпадет из единой энергосистемы Украины. «Может так статься, что дома превратятся в холодильники, и сотни тысяч людей, если не миллионы, будут искать себе новое жилье. Это будет просто катастрофа. Сейчас необходимы командно-штабные учения в каждом городе, где будут задействованы ГСЧС, работники ЖЕКов, работники всех коммунальных служб, чтобы проверить, за какое время в городе можно слить воду», - предупредил эксперт.

Украину целиком ожидает катастрофа, считает украинский политолог Андрей Золотарёв. «Мы можем оказаться в ситуации тёмной и холодной зимы. Будут тянуть с отопительным сезоном до середины ноября. Одно дело, когда идут веерные отключения, когда 6 часов нет света, потом включили, подзарядили зарядные и аккумуляторы – и в комфорте, а другое дело, когда без света можно остаться на дни и недели – вот это катастрофа. И как к ней готовиться? Одно дело, когда ты живёшь за городом, а в квартирах это грозит гуманитарной катастрофой вселенских масштабов».

И если чиновники и бизнесмены запаслись генераторами и остальным необходимым на случай блэкаута, то у большинства населения страны просто нет такой возможности, у людей элементарно нет на это денег. А процесс деморализации жителей уже начался. Это коснулось даже киевлян, что отметил экс-министр ЖКХ, депутат ВР и первый зампред парламентского комитета по энергетике Алексей Кучеренко. Он предупредил, что украинцев с наступлением холодов ожидают колоссальные проблемы с обогревом квартир, и боится, что на Украине из-за бытовых проблем, вызванных отсутствием света, воды и тепла после российских ударов, могут начаться массовые волнения. По его словам, киевляне, просидев сутки без света и воды, занервничали и начали выплескивать негатив в адрес власти. После ударов по украинской энергетике без воды и света осталась половина Киева, включая элитные жилища депутатов. А под парламент даже пригнали автоцистерны с технической водой, чтобы как-то решить проблемы.

«Пол-Киева без воды, пол-Киева без света! Приходишь с зубной щеткой в Верховную раду, потому что воды больше нигде нет, так здесь её тоже нет!», – кричал с трибуны на заседании Верховной рады одиозный депутат Алексей Гончаренко, признанный в России экстремистом и террористом.

Зимой каждую неделю каждый украинский регион будет сидеть без света. В этом уверен и львовский политолог Остап Дроздов. «Власть, которая до сих пор не хочет рассматривать вариант выхода из войны, говорит «заряжайте пауэрбанки, желательно оставаться в безопасных местах». Ну да, очень заботливо. Просматривается блэкаут у нас. Мы входим в большую беспросветную, неразрешимую черную дыру», – констатирует он.

В осенне-зимний период приоритетными целями для российских ударов по украинской ГТС могут стать газотурбинные электростанции. В этом уверен экономист, советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ. «Неизвестно, насколько Укртрансгаз и Нафтогаз подготовились к ударам по самому уязвимому месту нашей ГТС - газораспределительным станциям, которым никто не делал никаких укрытий. А ведь там газ, высокое давление, могут быть серьёзные повреждения огнём. Мы видим, что методично уничтожаются газовые объекты Украины, включая газодобычу и инфраструктуру, по которой реверсом могло идти «голубое топливо» из Европы. И следующие удары будут по подземным газовым хранилищам. Настолько сильные, что эти взрывы вызывали небольшие землетрясения, которые в Полтавской области были, они могли быть связаны именно с разрушением подземных газовых хранилищ. Уже несколько видов этих ударов насчитали: по импортным коннекторам, по подземным хранилищам и инфраструктуре подъёма газа на поверхность. И четвёртый элемент, по которому пока были пробные удары, но могут стать основными - удары по газовым компрессорным станциям», – опасается Кущ.

Украина рискует остаться не только без запасов газа, но и без системы распределения электроэнергии и газа, поддержал его другой украинский эксперт по энергетике Владимир Бобылев. «Все плохо: прилеты по инфраструктуре добычи и хранения были крайне эффективны. Существенная часть газовых хранилищ Украины повреждена либо не работает. А ПХГ это не только хранение, но и поставка. Туда нужно как-то закачать, как-то доставить, а потом оттуда выкачать. То есть нужны трубы, насосные станции, газоперекачивающие агрегаты. А по всему этому регулярно прилетает. Судя по количеству прилетов по энергетической инфраструктуре Украины, можно предположить, что давление на нее в ближайшее время не закончится, а скорее всего усилится», – сказал он. Бобылев считает, что Украина не сможет достать необходимые ей для прохождения отопительного сезона 6 млрд кубометров газа, поскольку 42% ее добычи уже выбито, а по импорту заключены только краткосрочные контракты, при которых газ дороже.