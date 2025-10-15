Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 октября 2025 / 13:39
Москва
15 октября 2025 / 13:39
15 октября 2025 / 13:30
15 октября 2025 / 13:26
14 октября 2025 / 13:24
Экономика
Генсек ОПЕК заявил, что Россия является стабильным и надежным партнером
15 октября 2025 / 11:17
Генсек ОПЕК заявил, что Россия является стабильным и надежным партнером
© Евгений Мессман/ ТАСС

Россия сохраняет статус стабильного и надежного партнера ОПЕК+. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хасам аль-Гайс, выступая на полях Российской энергетической недели.

"В ОПЕК по-прежнему сфокусированы на фундаментальных принципах. В сентябре 2025 года ОПЕК отметила свой 65-летний юбилей, и, надеемся, в следующем году мы будем отмечать 10 лет сотрудничества ОПЕК+. Мы благодарны и очень гордимся тем, что Россия была нашим стабильным и надежным партнером на протяжении всего этого пути с самого начала в 2017 году", - отметил он.

По словам генсека, Россия и ОПЕК ежегодно проводят технические встречи, РФ участвует в Министерской встрече ОПЕК. Вместе с тем он подчеркнул, что он рад приехать в Москву и принять участие в панельной дискуссии с такими уважаемыми спикерами.

Участниками сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов" стали вице-премьер РФ Александр Новак, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, заместитель премьер-министра Белоруссии Виктор Каранкевич, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, генеральный секретарь Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамел и другие. 

