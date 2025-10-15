Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
15 октября 2025 / 13:30
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
15 октября 2025 / 13:26
Эксперт Брутер: Трамп явно играет за Украину
14 октября 2025 / 13:24
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
15 октября 2025 / 13:26

Палестинцы и израильтяне остались недовольны соглашением по Газе, но довольным остался Дональд Трамп. В сущности, в его бизнесе это главное, что бы он выиграл, а остальные – нет.

Нетаньяху не получил Газу, не выселил палестинцев, не установил полный контроль, не смог продавить всех на признание того факта, что Палестинского государства не будет. Газа переходит под неизвестно чей контроль, на неизвестно какое время.

Стороны частично разведены, а вот, что будет дальше, этого не знает никто.  

Очень многое будет зависеть от коллективной позиции арабских стран. Будет коллективная позиция – будет реальный диалог. В противном случае, все будет продолжаться, как сейчас.  

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу: 

https://rutube.ru/video/0dccb73d52e25a8ebbab76eb29de44cd/

 

