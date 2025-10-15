Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
15 октября 2025 / 13:56
15 октября 2025 / 13:30
15 октября 2025 / 13:26
Безопасность / США: после империи / Переговоры по Украине
Безопасность
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
15 октября 2025 / 13:30

То, что Трамп собирается обсуждать с Путиным поставки ракет «Томагавк» на Украину говорит о том, что он все-таки не разобрался в том, что происходит в зоне конфликта. Сама по себе ситуация выглядит абсурдной: президент США согласовывает с Россией передачу оружия ее противнику.

России в данном случае остается только еще раз указать на последствия, которые могут быть в случае такого недружественного шага со стороны Америки.

Трампу придется искать выход из ситуации, которую он сам и создал. Вероятнее всего, поставки «Томагавков» так и останутся пустой угрозой. Такое мнение в видеоинтервью ИА "Инфорос"  высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/cbf029ce9e9f3bfed11621ddc6b64c3e/

 

 

