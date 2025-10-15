Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 октября 2025 / 14:01
Москва
15 октября 2025 / 14:01
15 октября 2025 / 13:56
15 октября 2025 / 13:30
Политика
Новый премьер-министр Японии будет избран 21 октября
15 октября 2025 / 11:31
Новый премьер-министр Японии будет избран 21 октября
© REUTERS/ Yuriko Nakao/ТАСС

Голосование в нижней палате парламента Японии по кандидатуре нового премьер-министра состоится 21 октября. Об этом генсек кабинета министров Ёсимаса Хаяси информировал комитет по регулированию работы обеих палат парламента.

Как сообщает агентство Kyodo, правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) проводит последние приготовления перед предстоящими выборами, на которых она выдвинет на должность премьера своего новоизбранного председателя Санаэ Такаити.

Отмечается, что оппозиционные партии также ведут активную работу, нацеленную на согласование единого кандидата - в случае достижения договоренности между ключевыми оппозиционными силами, это может позволить им перехватить власть, которая с 2012 года остается в руках ЛДП.

В случае избрания Санаэ Такаити станет первой женщиной-премьером за всю историю Японии. Сама Такаити заявляла, что сделает все от нее зависящее для того, чтобы получить пост премьера, а после избрания сосредоточится на укреплении экономики. 

