15 октября 2025 / 13:56
15 октября 2025 / 13:30
15 октября 2025 / 13:26
Экономика
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии
15 октября 2025 / 11:44
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 15 октября отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня также снижался в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС опускались на 0,13% - до 2 538,26 и 1 000,02 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 5,95 коп. и находился на отметке в 11,0245 рубля.

К 10:16 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 535,47 (-0,24%) индекс РТС составлял 998,92 пункта (-0,24%). Вместе с тем курс китайской валюты опускался до 11,0475 рубля (-3,65 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов. 

Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
