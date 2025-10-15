ТСН: Зеленский назначил главу военной администрации Одессы

Владимир Зеленский своим указом назначил главу Одесской городской администрации. Им стал Сергей Лысак, ранее возглавлявший Днепропетровскую областную военную администрацию. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал ТСН.

О назначении в ближайшее время руководителя образованной Одесской городской военной администрации Зеленский заявил во вторник в своем вечернем обращении.

Военная администрация города фактически будет выполнять функции действующей исполнительной власти и мэра Геннадия Труханова, лишенного 14 октября гражданства Украины.