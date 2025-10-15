Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
ТСН: Зеленский назначил главу военной администрации Одессы
15 октября 2025 / 11:58
© Mykola Miakshykov/ ZUMA Press Wire via Reuters Connect/ТАСС
Владимир Зеленский своим указом назначил главу Одесской городской администрации. Им стал Сергей Лысак, ранее возглавлявший Днепропетровскую областную военную администрацию. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал ТСН.
О назначении в ближайшее время руководителя образованной Одесской городской военной администрации Зеленский заявил во вторник в своем вечернем обращении.
Военная администрация города фактически будет выполнять функции действующей исполнительной власти и мэра Геннадия Труханова, лишенного 14 октября гражданства Украины.