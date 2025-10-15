Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 октября 2025 / 15:10
КОТИРОВКИ
USD
15/10
79.9589
EUR
15/10
92.6816
Новости часа
Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
Москва
15 октября 2025 / 15:10
Котировки
USD
15/10
79.9589
0.0000
EUR
15/10
92.6816
0.0000
Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
15 октября 2025 / 13:56
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
15 октября 2025 / 13:30
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
15 октября 2025 / 13:26
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Диалог по корейской проблеме
Политика
Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
15 октября 2025 / 13:56
Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут встретиться на межкорейской границе во время проведения саммита АТЭС в Кёнджу в конце октября. Об этом заявил министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён в ходе парламентских слушаний.

"Наиболее вероятное место проведения - [деревня] Пханмунджом", - сказал министр на вопрос, где может пройти встреча лидеров США и КНДР. Его слова приводит газета "Хангёре". В Пханмунджоме было заключено перемирие в Корейской войне. Там же в июне 2019 года (в третий раз) встретились Ким Чен Ын и Трамп. В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит.

Заведующий отделом Кореи и Монголии Института Востоковедения РАН Александр Воронцов отмечает в этой связи, что «на теме возможной встречи Трампа и Ким Чен Ына много всяких спекуляций. Все держат в голове 2019 год встречу в Пханмунджоме, когда Трамп приезжал с визитом в Южную Корею, а потом они якобы встретились экспромтом. Такие сюрпризы в духе Трампа, и, на мой взгляд, ничего нельзя исключать. Но ситуация сейчас совершенно иная, чем в 2019 году, и возможность такой встречи крайне маловероятна. Одна из главных причин - КНДР кардинальным образом изменила свою политику в отношении Южной Кореи. В 2019 году отношения двух Корей переживали подъем, было три межкорейских саммита. Мун Чже Ин успешно выполнял роль посредника между США и Северной Кореей и организовал встречу. Сейчас же кардинально другая ситуация: КНДР Южную Корею в упор видеть не желает. В тоже время не так давно Ким Чен Ын выступал с большой речью, где прошелся по Америке и Южной Корее. Все уцепились тогда за фразу, что у него осталась неплохая память о встрече с Трампом, и если Америка откажется от своей политики требования денуклеаризации, то можно и встретится. Поэтому с Трампом Ким Чен Ын может и встретится, но то, что это может произойти в Южной Корее или при содействии Южной Кореи – это, я считаю, сейчас совершенно не реально».

По словам эксперта, «к тому же если рассуждать о повестке дня встречи, когда отказ КНДР от ядерного оружия нереален, то обсуждать в общем-то и нечего. Для северян это краеугольный камень, и на переговоры, где возможно какое-то упоминание о денуклеаризации, они точно игнорируют. Для северян этой темы не существует. А пока позиция американской администрации, которая не раз озвучивалась - в конечном счете денуклеаризации. Но Трамп любит экспромты, поэтому чисто теоретически я допускаю возможность такой встречи, но не в Южной Корее, соответственно не в этот раз».            

Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
13:14
ТАСС: временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию с рабочим визитом
12:57
Российские ВС освободили два населенных пункта в зоне СВО
12:46
Фон дер Ляйен: Сербия не сможет присоединиться к ЕС без введения санкций против РФ
12:31
Цена золота обновила исторический максимум в $4 200
12:15
Жителей России предупредили об опасности "ветряночных вечеринок"
11:58
ТСН: Зеленский назначил главу военной администрации Одессы
11:44
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии
11:31
Новый премьер-министр Японии будет избран 21 октября
11:17
Генсек ОПЕК заявил, что Россия является стабильным и надежным партнером
10:59
ВЦИОМ: более 50% россиян считают нормой разницу 5-10 лет в отношениях
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения