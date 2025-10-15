Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут встретиться на межкорейской границе во время проведения саммита АТЭС в Кёнджу в конце октября. Об этом заявил министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён в ходе парламентских слушаний.

"Наиболее вероятное место проведения - [деревня] Пханмунджом", - сказал министр на вопрос, где может пройти встреча лидеров США и КНДР. Его слова приводит газета "Хангёре". В Пханмунджоме было заключено перемирие в Корейской войне. Там же в июне 2019 года (в третий раз) встретились Ким Чен Ын и Трамп. В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. В феврале 2019 года в Ханое прошел второй саммит.

Заведующий отделом Кореи и Монголии Института Востоковедения РАН Александр Воронцов отмечает в этой связи, что «на теме возможной встречи Трампа и Ким Чен Ына много всяких спекуляций. Все держат в голове 2019 год встречу в Пханмунджоме, когда Трамп приезжал с визитом в Южную Корею, а потом они якобы встретились экспромтом. Такие сюрпризы в духе Трампа, и, на мой взгляд, ничего нельзя исключать. Но ситуация сейчас совершенно иная, чем в 2019 году, и возможность такой встречи крайне маловероятна. Одна из главных причин - КНДР кардинальным образом изменила свою политику в отношении Южной Кореи. В 2019 году отношения двух Корей переживали подъем, было три межкорейских саммита. Мун Чже Ин успешно выполнял роль посредника между США и Северной Кореей и организовал встречу. Сейчас же кардинально другая ситуация: КНДР Южную Корею в упор видеть не желает. В тоже время не так давно Ким Чен Ын выступал с большой речью, где прошелся по Америке и Южной Корее. Все уцепились тогда за фразу, что у него осталась неплохая память о встрече с Трампом, и если Америка откажется от своей политики требования денуклеаризации, то можно и встретится. Поэтому с Трампом Ким Чен Ын может и встретится, но то, что это может произойти в Южной Корее или при содействии Южной Кореи – это, я считаю, сейчас совершенно не реально».

По словам эксперта, «к тому же если рассуждать о повестке дня встречи, когда отказ КНДР от ядерного оружия нереален, то обсуждать в общем-то и нечего. Для северян это краеугольный камень, и на переговоры, где возможно какое-то упоминание о денуклеаризации, они точно игнорируют. Для северян этой темы не существует. А пока позиция американской администрации, которая не раз озвучивалась - в конечном счете денуклеаризации. Но Трамп любит экспромты, поэтому чисто теоретически я допускаю возможность такой встречи, но не в Южной Корее, соответственно не в этот раз».