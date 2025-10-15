Намеренное заражение детей ветрянкой не имеет смысла, при этом создает опасность более широкого распространения инфекции. На этом акцентировал внимание председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) в беседе с ТАСС.

"Что касается "ветряночных вечеринок", я думаю, это совершенно бессмысленные и иногда даже опасные вещи. Лучше пускай все идет своим чередом, и если суждено ребенку заболеть в коллективе, то он заболеет", - указал он.

По словам депутата, если дети из разных коллективов присутствуют на "ветряночной вечеринке", то они инфекцию будут распространять дальше в другие коллективы, по другим школам, детским садам и так далее. "Это как раз способствует массовому распространению ветрянки и росту заболеваемости ветрянкой. Поэтому проводить "ветряночные вечеринки", разумеется, не нужно", - подчеркнул он.

"Ветряночными вечеринками" называют распространившуюся в последние годы в стране практику, когда здоровых детей приводят в гости к ребенку с ветряной оспой, чтобы их заразить и дать переболеть ветрянкой в раннем возрасте.