Путин в Кремле проводит переговоры с новым лидером Сирии

В Кремле проходят переговоры президента Владимира Путина с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа. Путин отметил, что между Россией и Сирией за многие десятилетия сложились особые отношения, которые всегда носили исключительно дружеский характер.

Сегодня Аш-Шараа прибыл в Россию с визитом. Помимо встречи с российским лидером, запланированы переговоры в формате рабочего завтрака. Пресс-конференция по итогам встречи не планируется. Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, стороны планируют обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также последнее развитие событий на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также уточнял, что руководители стран затронут тему российских военных баз в Сирии. 13 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран говорил, что Дамаск заинтересован в сохранении в Сирии российских военных баз, при этом в новых условиях они могут быть перепрофилированы под новые задачи.

Первый контакт на высшем уровне между Москвой и Дамаском после смены власти в арабской республике в конце 2024 года состоялся в феврале, когда в ходе телефонного разговора Путин и аш-Шараа обсудили ситуацию в Сирии. Российский лидер подчеркнул тогда, что РФ остается привержена принципу "единства суверенитета и территориальной целостности сирийского государства", и подтвердил, что Москва готова и дальше помогать Дамаску в улучшении социально-экономической обстановки.

В конце июля РФ посетила делегация представителей новых властей страны во главе с министром иностранных дел в переходном правительстве Асаадом аш-Шейбани. В ходе визита состоялись переговоры аш-Шейбани с Лавровым и встреча с министром обороны Андреем Белоусовым. После этого Путин принял сирийскую делегацию в Кремле.

13 октября глава МИД РФ на встрече с журналистами из арабских стран сообщил, что Дамаск заинтересован в сохранении в Сирии российских военных баз, при этом в новых условиях они могут быть перепрофилированы под новые задачи.

Старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института Востоковедения РАН Борис Долгов отмечает, что «нынешнее руководство Сирии представляет те исламистские силы, которые действовали против Башара Асада и поддерживались Турцией и спецслужбами западных государств, в том числе и США. Поэтому надо отметить, что группировку во главе с нынешним исполняющим обязанности президента Ахмедом аш-Шараа привели к власти внешние акторы. Перед новой властью стоит комплекс проблем, главная из которых – отсутствие контроля за всей территорией страны. Ей также необходимо добиться поддержки большей части сирийских граждан, которые должны поверить, что нынешний режим хочет создания демократического общества. Кроме того, это экономические проблемы. Хотя западные страны частично сняли санкции с Сирии, но проблемы остаются, и необходимо поднять жизненны уровень населения. Еще одна проблема, это то, что новая власть в Сирии выступает в качестве антииранской силы и уже были столкновения между Дамаском и движением «Хезболла».

По словам эксперта, «Россия пытается наладить контакты с новым режимом поскольку Сирия - важное направление нашей внешней политики. Контакты развиваются достаточно энергично несмотря на то, что курс нового сирийского руководства находится под очень сильным влиянием Турции. Дамаск также уже заявлял, что отношения с Москвой важны с точки зрения экономических и военно-технических связей, поскольку вся военная техника Сирии российского производства. Пока нынешние контакты сотрудничеством назвать нельзя, но контакты Москвы с новыми сирийскими властями будет продолжаться. А как дальше они будут развиваться, покажет время. Но, в принципе, это возможно, если сирийское новое руководство выполнит все свои обещания. Это инклюзивный характер руководства страны, и отказ от репрессий против тех сил, которые поддерживали предыдущий режим».