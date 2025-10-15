Цена золота обновила исторический максимум в $4 200

Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
Цена фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $4 200 за тройскую унцию.
По состоянию на 04:12 мск, стоимость золота составляла $4 202,4 за тройскую унцию (+0,64%). К 04:27 мск цена на драгметалл ускорила рост до $4 205,1 за тройскую унцию (+0,7%), свидетельствуют данные площадки.