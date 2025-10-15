Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Сербию присоединиться к санкциям ЕС против России, без чего Брюссель не сможет считать Белград "надежным партнером", что исключает возможность членства в объединении.

"Сербии пришло время сделать конкретные шаги для вступления в Евросоюз. Мы должны увидеть больший уровень соответствия нашей внешней политики, в том числе по антироссийским санкциям. Я поздравляю вас с достижением уровня выравнивания Сербии с внешней политикой ЕС в 61%. Но требуется больше. Мы хотим видеть Сербию надежным партнером", - сказала она во время пресс-конференции в рамках визита в Сербию.

В ходе институционального процесса расширения ЕС все страны - кандидаты на присоединение к сообществу в качестве предварительного условия для вступления должны на 100% переориентировать свою внешнюю политику на Брюссель. Они обязаны присоединиться ко всем внешнеполитическим решениям ЕС, несмотря на то что эти страны не имеют никакого влияния на их принятие. Это одно из базовых предварительных условий для получения членства в ЕС, но его выполнение само по себе еще не гарантирует приема.