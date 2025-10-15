Российские ВС освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские военные за прошедшие сутки освободили населенные пункты Алексеевка в Днепропетровской области и Новопавловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Центр" в ходе активных наступательных действий освободили населенный пункт Новопавловка ДНР. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области", - указали в российском оборонном ведомстве.