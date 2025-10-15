Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Безопасность
Российские ВС освободили два населенных пункта в зоне СВО
15 октября 2025 / 12:57
Российские ВС освободили два населенных пункта в зоне СВО
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские военные за прошедшие сутки освободили населенные пункты Алексеевка в Днепропетровской области и Новопавловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Центр" в ходе активных наступательных действий освободили населенный пункт Новопавловка ДНР. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области", - указали в российском оборонном ведомстве. 

13:14
ТАСС: временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию с рабочим визитом
12:57
Российские ВС освободили два населенных пункта в зоне СВО
12:46
Фон дер Ляйен: Сербия не сможет присоединиться к ЕС без введения санкций против РФ
12:31
Цена золота обновила исторический максимум в $4 200
12:15
Жителей России предупредили об опасности "ветряночных вечеринок"
11:58
ТСН: Зеленский назначил главу военной администрации Одессы
11:44
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии
11:31
Новый премьер-министр Японии будет избран 21 октября
11:17
Генсек ОПЕК заявил, что Россия является стабильным и надежным партнером
10:59
ВЦИОМ: более 50% россиян считают нормой разницу 5-10 лет в отношениях
Все новости
