ТАСС: временный президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию с рабочим визитом

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прилетел в Москву. Об этом со ссылкой на сирийский дипломатический источник сообщает агентство ТАСС.

По информации пресс-службы Кремля, на 15 октября запланированы переговоры президента России Владимира Путина с временным президентом Сирии, который посетит РФ с первым рабочим визитом. Они планируют обсудить нынешнее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также недавнее развитие событий на Ближнем Востоке.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также сообщал, что главы государств затронут тему российских военных баз в Сирии.

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров при общении с журналистами из арабских стран отмечал, что Дамаск заинтересован в сохранении в Сирии российских военных баз, при этом в новых условиях они могут быть перепрофилированы под новые задачи.