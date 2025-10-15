В Уфе произошло ДТП с участием 12 автомобилей

В Уфе на пересечении Уфимского шоссе и улицы Новоженова произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей, есть погибшие и пострадавшие. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале прокуратуры республики.

"Предварительно, в среду около 09:30 (07:30 мск) на пересечении улиц Уфимское шоссе и Новоженова в Уфе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 12 транспортных средств, в том числе двух большегрузных. Есть погибшие, а также пострадавшие, которые доставлены в медучреждение", - следует из сообщения.

Как информировал в своем Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов, жертвами аварии стали два человека. На месте происшествия работает прокурор Октябрьского района города Уфы Александр Фадеев.