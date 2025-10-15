Сийярто полагает, что Трамп заслуживает Нобелевскую премию за урегулирование на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира за усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто при общении с журналистами.

"Трамп определенно заслужил Нобелевскую премию мира, поскольку он многое сделал для того, чтобы установить мир не только на Украине, но и во всем мире. Я был единственным министром иностранных дел в мире, который пять лет назад участвовал в церемонии подписания "Авраамовых соглашений" в Вашингтоне. Эти соглашения были первым шагом, дающим реальную надежду на возвращение мирной и безопасной жизни народам Ближнего Востока. И теперь соглашение, которое смогли заключить накануне, является вторым удачным шагом", - указал Сийярто.

Он выразил надежду, что после "неудачных попыток, растянувшихся на долгие десятилетия, это решение действительно может принести мир в Ближневосточный регион". "Мы также благодарны американскому лидеру, поскольку именно благодаря ему ХАМАС освободил последнего венгерского заложника. Без него это было бы невозможно", - подчеркнул дипломат.

В рамках прошедшего 13 октября саммита Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Турции Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. 29 сентября Белый дом представил "всеобъемлющий план" Трампа, направленный на урегулирование конфликта в секторе Газа.

В понедельник ХАМАС и поддерживающие его палестинские группировки освободили всех заложников. 20 человек были переданы израильским военным при посредничестве Международного комитета Красного Креста.