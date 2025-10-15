Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
15 октября 2025 / 13:56
15 октября 2025 / 13:30
15 октября 2025 / 13:26
Политика
Сийярто полагает, что Трамп заслуживает Нобелевскую премию за урегулирование на Ближнем Востоке
15 октября 2025 / 13:46
Президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира за усилия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто при общении с журналистами.

"Трамп определенно заслужил Нобелевскую премию мира, поскольку он многое сделал для того, чтобы установить мир не только на Украине, но и во всем мире. Я был единственным министром иностранных дел в мире, который пять лет назад участвовал в церемонии подписания "Авраамовых соглашений" в Вашингтоне. Эти соглашения были первым шагом, дающим реальную надежду на возвращение мирной и безопасной жизни народам Ближнего Востока. И теперь соглашение, которое смогли заключить накануне, является вторым удачным шагом", - указал Сийярто.

Он выразил надежду, что после "неудачных попыток, растянувшихся на долгие десятилетия, это решение действительно может принести мир в Ближневосточный регион". "Мы также благодарны американскому лидеру, поскольку именно благодаря ему ХАМАС освободил последнего венгерского заложника. Без него это было бы невозможно", - подчеркнул дипломат.

В рамках прошедшего 13 октября саммита Трамп, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и президент Турции Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. 29 сентября Белый дом представил "всеобъемлющий план" Трампа, направленный на урегулирование конфликта в секторе Газа.

В понедельник ХАМАС и поддерживающие его палестинские группировки освободили всех заложников. 20 человек были переданы израильским военным при посредничестве Международного комитета Красного Креста. 

