Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 142 беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшие сутки 8 управляемых авиабомб и 142 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 142 беспилотника самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 90 281 беспилотник, 632 зенитных ракетных комплекса, 25 518 танков и других боевых бронемашин, 1,6 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 478 орудий полевой артиллерии и минометов, 44 011 единиц специальной военной автомобильной техники.