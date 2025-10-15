Грядет "золотая" эра газа, спрос на него в мире к 2050 году вырастет на 32%. Такое заявление сделал генсек Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамед Хамел, выступая на Российской энергетической неделе.

"Мы полагаем, что "золотая" эра газа все еще ждет нас впереди", - отметил он.

Хамел указал, что спрос на голубое топливо в мире к 2050 году вырастет на 32%, а доля газа в мировом энергобалансе увеличится до 26% с 23%.

VIII Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября на двух площадках: в ЦВЗ "Манеж" состоятся основные дискуссии, а в "Гостином дворе" будет развернута выставка технологий и оборудования для ТЭК.