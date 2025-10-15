Путин считает большим успехом победу пропрезидентских сил в Сирии

Прошедшие в начале месяца в Сирии парламентские выборы способствуют консолидации общества и дальнейшему укреплению связей между политическими силами страны. На это обратил внимание глава российского государства Владимир Путин на встрече с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

По его словам, "несмотря на то, что Сирия сегодня переживает непростые времена, все-таки прошедшие парламентские выборы будут укреплять связи и взаимодействие между всеми политическими силами Сирии". "Я думаю, что это ваш большой успех, поскольку это ведет к консолидации общества", - отметил президент РФ.

Первое после смены власти в Сирии голосование в Народный совет - однопалатный парламент - на всех избирательных участках завершилось 5 октября. Ахмед аш-Шараа, выступая на избирательном участке в Национальной библиотеке в Дамаске, заявлял, что стране за короткий срок "удалось перейти от войны и хаоса к организованной избирательной деятельности".