Общество
ВОЗ: в мире более 3 млрд людей страдают неврологическими расстройствами
15 октября 2025 / 14:42
ВОЗ: в мире более 3 млрд людей страдают неврологическими расстройствами
© REUTERS/ Denis Balibouse/ТАСС

Мировому сообществу следует уделить больше внимания страдающим от неврологических расстройств, которых насчитывается свыше 3 млрд. Об этом сказано в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным ВОЗ, на сегодняшний день "менее одной трети стран мира приняли политику по борьбе с растущим бременем неврологических расстройств, каждый год уносящих жизни 11 млн человек". Такими расстройствами сегодня "страдают свыше 3 млрд человек - более 40% населения планеты".

"Более трети людей в мире страдают нарушениями, затрагивающими головной мозг, и мы должны сделать все возможное для более широкого оказания необходимой им медицинской помощи", - заявил помощник гендиректора ВОЗ Джереми Фаррар. По его словам, многие из неврологических заболеваний "можно предупреждать и эффективно лечить, при этом большинству людей лечебно-профилактическая помощь недоступна, особенно в сельской местности и районах с неразвитой инфраструктурой".

В числе ведущих неврологических причин смерти и инвалидности в докладе выделяются инсульт, неонатальная энцефалопатия, мигрень, болезнь Альцгеймера и другие деменции, диабетическая нейропатия, менингит, идиопатическая эпилепсия, неврологические осложнения недоношенности, расстройства аутистического спектра и онкологические заболевания нервной системы. Подчеркивается, что эти заболевания "ложатся тяжелым бременем на бедные страны, которые более чем в 80 раз отстают от экономически развитых стран по обеспеченности неврологическими кадрами".

ВОЗ призвала мировое сообщество "уделять приоритетное внимание здоровью головного мозга и как можно быстрее принять согласованные меры для расширения охвата научно обоснованной неврологической помощью".

