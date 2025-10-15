Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Переговоры по Украине

Политика
Политика
Кремль возложил на Европу и Киев вину за паузу в переговорах
15 октября 2025 / 14:59
Кремль возложил на Европу и Киев вину за паузу в переговорах
© Петр Ковалев/ТАСС

Россия сохраняет открытость к переговорам по Украине, нынешняя пауза в диалоге возникла по вине Европы и провоцируемого ею Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

По его словам, президент России Владимир Путин не раз подтверждал открытость для перевода процесса в политико-дипломатическое русло. "Сейчас с этим проблемы, и проблемы не по нашей вине", - подчеркнул Песков.

Он отметил, что проблемы из-за того, что европейцы ежедневно провоцируют киевский режим "на продолжение войны". Сейчас в этих условиях какие-либо альтернативы сложившейся паузе "мы не усматриваем", добавил представитель Кремля.

