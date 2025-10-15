Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Арабо-израильское урегулирование / Израиль vs ХАМАС
Безопасность
Нетаньяху выразил надежду на мирное разоружение ХАМАС
15 октября 2025 / 15:16
Нетаньяху выразил надежду на мирное разоружение ХАМАС
© Menahem Kahana/ Pool Photo via AP/ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду, что члены радикального палестинского движения ХАМАС согласятся мирно сдать оружие.

"Прежде всего, ХАМАС должен сдать оружие. Я надеюсь, что мы сможем это сделать мирным путем. Мы, конечно, готовы к этому", - отметил он в интервью телеканалу CBS News.

Помимо разоружения предстоит убедиться, что "в Газе нет оружейных заводов" и "контрабанды оружия" в анклав, указал глава правительства еврейского государства.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп заявил о намерении разоружить ХАМАС. При этом если движение откажется сдать оружие добровольно, то оно будет разоружено, "возможно, насильственным образом", предупредил он. 

9 сентября Белый дом представил "всеобъемлющий план" Трампа, направленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября американский лидер заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей в отношении первого этапа мирного плана. Этот этап подразумевает освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии в Газе.

В понедельник ХАМАС и поддерживающие его палестинские группировки освободили всех заложников. 20 человек были переданы израильским военным при посредничестве Международного комитета Красного Креста. 

