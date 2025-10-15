Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 октября 2025 / 18:13
Москва
15 октября 2025 / 18:13
Котировки
USD
15/10
79.9589
0.0000
EUR
15/10
92.6816
0.0000
15 октября 2025 / 13:56
15 октября 2025 / 13:30
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 415 военнослужащих
15 октября 2025 / 15:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 415 военнослужащих
© Ed Ram/ Getty Images/ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 415 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 190 человек, в результате действий группировок "Запад" - до 220, "Южная" - более 175, "Центр" - свыше 460, на направлении "Восток" - до 290 и "Днепр" - до 80 военнослужащих.

