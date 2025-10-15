Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 415 военнослужащих

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 415 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 190 человек, в результате действий группировок "Запад" - до 220, "Южная" - более 175, "Центр" - свыше 460, на направлении "Восток" - до 290 и "Днепр" - до 80 военнослужащих.