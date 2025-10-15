Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение

15 октября 2025 / 13:56
15 октября 2025 / 13:56
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой

15 октября 2025 / 13:30
15 октября 2025 / 13:30
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран

15 октября 2025 / 13:26
15 октября 2025 / 13:26
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
В Кремле не располагают информацией про якобы намерение стран БРИКС выйти из объединения
15 октября 2025 / 15:43
В Кремле не располагают информацией про якобы намерение стран БРИКС выйти из объединения
© Сергей Бобылев/ТАСС

В Кремле ничего не известно про якобы намерение стран - участниц БРИКС выйти из объединения в свете угрозы пошлин США, о котором ранее заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается того, что все страны намерены выйти, я, честно говоря, такой информацией не владею", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Некоторое время назад президент США выступил с утверждением о том, что его угрозы применить пошлины в отношении государств БРИКС оказались действенными. Он отметил, что все страны намерены выйти из объединения из-за американских пошлин.

16:14
Маск репостнул заявление Дурова об ограничении свобод в ЕС
15:59
Число туристов из России в Японии в сентябре увеличилось на 108%
15:43
В Кремле не располагают информацией про якобы намерение стран БРИКС выйти из объединения
15:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 415 военнослужащих
15:16
Нетаньяху выразил надежду на мирное разоружение ХАМАС
14:59
Кремль возложил на Европу и Киев вину за паузу в переговорах
14:42
ВОЗ: в мире более 3 млрд людей страдают неврологическими расстройствами
14:31
Путин считает большим успехом победу пропрезидентских сил в Сирии
14:15
ФСЭГ ожидает наступления "золотой" эры газа
13:59
Российские средства ПВО нейтрализовали за сутки 142 беспилотника ВСУ
