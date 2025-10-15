В Кремле не располагают информацией про якобы намерение стран БРИКС выйти из объединения

В Кремле ничего не известно про якобы намерение стран - участниц БРИКС выйти из объединения в свете угрозы пошлин США, о котором ранее заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается того, что все страны намерены выйти, я, честно говоря, такой информацией не владею", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Некоторое время назад президент США выступил с утверждением о том, что его угрозы применить пошлины в отношении государств БРИКС оказались действенными. Он отметил, что все страны намерены выйти из объединения из-за американских пошлин.