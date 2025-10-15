Число туристов из России в Японии в сентябре увеличилось на 108%

Число граждан РФ, посетивших Японию в сентябре, увеличилось на 108,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 29 700. По данным Японской национальной туристической организации, это рекорд для туристов из России для первого осеннего месяца.

Согласно пояснительным материалам, "несмотря на влияние санкций, число туристов достигло рекордного уровня для сентября благодаря возросшему спросу на круизы и диверсификации рейсов, прежде всего, через Китай". В августе также был установлен рекорд для числа россиян (13 тыс.).

В сентябре Россия оказалась первой среди всех стран, туристы из которых учитываются в статистике, по темпам прироста числа путешественников и второе - среди регионов, уступив по общему объему туристов странам Ближнего Востока.

В целом Японию в сентябре посетили 3,26 млн туристов, а за прошедшие девять месяцев текущего года - 31,465 млн человек.