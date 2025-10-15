Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
15 октября 2025 / 13:56
Маск репостнул заявление Дурова об ограничении свобод в ЕС
15 октября 2025 / 16:14
Маск репостнул заявление Дурова об ограничении свобод в ЕС
© AP Photo/ Marcio Jose Sanchez/ТАСС

Американский миллиардер Илон Маск сделал репост заявления основателя Telegram Павла Дурова о продвигаемом Францией в Евросоюзе законопроекте Chat Control по отслеживанию онлайн-переписки.

Во вторник Павел Дуров разместил текст заявления, разосланного Telegram всем пользователям во Франции, по поводу Chat Control. Согласно сообщению, которое приводит Дуров, сегодня ЕС практически лишил пользователей права на приватность. Он предупредил пользователей о том, что Франция продвигает в сообществе принятие законопроекта, "который заставил бы приложения сканировать каждое личное сообщение, превращая телефоны в шпионские устройства".

Подчеркивается, что подобные меры, нацеленные на "борьбу с преступностью", ставят под угрозу только обычных граждан, чьи личные сообщения и фотографии могут быть скомпрометированы. Вместе с тем против такого законопроекта выступила Германия, но свободы граждан все еще остаются под угрозой, сказано в сообщении.

