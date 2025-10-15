Вильфанд заявил, что предстоящая зима будет холоднее прошлой

Предстоящая зима будет холоднее, чем предыдущая, при этом температурный фон будет в среднем в районе и даже выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мы выпустили предварительный прогноз на зиму, он уже размещен на сайте Гидрометцентра. Так, предстоящей зимой температурный фон в среднем будет около и даже выше нормы. В общем, нехолодная зима, но, в сравнении с прошлогодней зимой температурный фон прогнозируется заметно ниже, поэтому она будет холоднее", - казал он в бесееде с ТАСС.

Согласно опубликованному на сайте Гидрометцентра прогнозу, средняя месячная температура на большей части территории России в декабре ожидается около средних многолетних значений; ниже нормы - на северо-востоке Дальневосточного федерального округа. Практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем годом ранее.

В январе 2026 года на всей территории страны наиболее вероятен температурный режим близкий к средним многолетним значениям. При этом на большей части европейской территории России, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов январь ожидается значительно холоднее, чем в текущем году, указывают в Гидрометцентре.

В феврале 2026 года выше нормы средняя месячная температура воздуха прогнозируется на востоке Центрального и Южного федеральных округов, на большей части Приволжского федерального округа, в Уральском федеральном округе и на западе Сибирского федерального округа. "Теплее, чем в феврале 2025 года ожидается в большинстве регионов Южного федерального округа; холоднее - в северной половине Красноярского края, на западе Якутии", - следует из публикации.