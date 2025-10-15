Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 октября 2025 / 19:45
КОТИРОВКИ
USD
15/10
79.9589
EUR
15/10
92.6816
Новости часа
В Крыму пресекли деятельность женской ячейки террористической организации Таврический банк по решению суда признан банкротом
Москва
15 октября 2025 / 19:45
Котировки
USD
15/10
79.9589
0.0000
EUR
15/10
92.6816
0.0000
Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
15 октября 2025 / 13:56
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
15 октября 2025 / 13:30
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
15 октября 2025 / 13:26
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Вильфанд заявил, что предстоящая зима будет холоднее прошлой
15 октября 2025 / 16:30
Вильфанд заявил, что предстоящая зима будет холоднее прошлой
© Александр Щербак/ ТАСС

Предстоящая зима будет холоднее, чем предыдущая, при этом температурный фон будет в среднем в районе и даже выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Мы выпустили предварительный прогноз на зиму, он уже размещен на сайте Гидрометцентра. Так, предстоящей зимой температурный фон в среднем будет около и даже выше нормы. В общем, нехолодная зима, но, в сравнении с прошлогодней зимой температурный фон прогнозируется заметно ниже, поэтому она будет холоднее", - казал он в бесееде с ТАСС.

Согласно опубликованному на сайте Гидрометцентра прогнозу, средняя месячная температура на большей части территории России в декабре ожидается около средних многолетних значений; ниже нормы - на северо-востоке Дальневосточного федерального округа. Практически на всей территории России средняя температура декабря предполагается ниже, чем годом ранее.

В январе 2026 года на всей территории страны наиболее вероятен температурный режим близкий к средним многолетним значениям. При этом на большей части европейской территории России, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов январь ожидается значительно холоднее, чем в текущем году, указывают в Гидрометцентре.

В феврале 2026 года выше нормы средняя месячная температура воздуха прогнозируется на востоке Центрального и Южного федеральных округов, на большей части Приволжского федерального округа, в Уральском федеральном округе и на западе Сибирского федерального округа. "Теплее, чем в феврале 2025 года ожидается в большинстве регионов Южного федерального округа; холоднее - в северной половине Красноярского края, на западе Якутии", - следует из публикации. 

Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
17:17
В Крыму пресекли деятельность женской ячейки террористической организации
16:59
Таврический банк по решению суда признан банкротом
16:45
Россия и Белоруссия условились о стратегическом партнерстве в военной области
16:30
Вильфанд заявил, что предстоящая зима будет холоднее прошлой
16:14
Маск репостнул заявление Дурова об ограничении свобод в ЕС
15:59
Число туристов из России в Японии в сентябре увеличилось на 108%
15:43
В Кремле не располагают информацией про якобы намерение стран БРИКС выйти из объединения
15:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 415 военнослужащих
15:16
Нетаньяху выразил надежду на мирное разоружение ХАМАС
14:59
Кремль возложил на Европу и Киев вину за паузу в переговорах
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения