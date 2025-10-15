Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
15 октября 2025 / 19:45
КОТИРОВКИ
USD
15/10
79.9589
EUR
15/10
92.6816
Новости часа
В Крыму пресекли деятельность женской ячейки террористической организации Таврический банк по решению суда признан банкротом
Москва
15 октября 2025 / 19:45
Котировки
USD
15/10
79.9589
0.0000
EUR
15/10
92.6816
0.0000
Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
15 октября 2025 / 13:56
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
15 октября 2025 / 13:30
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
15 октября 2025 / 13:26
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Безопасность / Союз России и Белоруссии / Политика и религия
Безопасность
Россия и Белоруссия условились о стратегическом партнерстве в военной области
15 октября 2025 / 16:45
Россия и Белоруссия условились о стратегическом партнерстве в военной области
© Минобороны России/ ТАСС

Россия и Белоруссия подписали 14 документов, включая программу стратегического партнерства в военной области на новый пятилетний срок. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, завершая заседание совместной коллегии оборонных ведомств, передает ТАСС.

"Сегодня мы подписали 14 документов, в том числе программу стратегического партнерства России и Белоруссии в военной области на очередной пятилетний период. Ее реализация позволит органам военного управления наших государств выйти на более высокий уровень взаимодействия по всем вопросам обеспечения военной безопасности двух стран и Союзного государства в целом", - указал Белоусов. 

Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
Мы остаёмся в рамках
договорённостей Аляски
Владимир Путин
Все интервью
17:17
В Крыму пресекли деятельность женской ячейки террористической организации
16:59
Таврический банк по решению суда признан банкротом
16:45
Россия и Белоруссия условились о стратегическом партнерстве в военной области
16:30
Вильфанд заявил, что предстоящая зима будет холоднее прошлой
16:14
Маск репостнул заявление Дурова об ограничении свобод в ЕС
15:59
Число туристов из России в Японии в сентябре увеличилось на 108%
15:43
В Кремле не располагают информацией про якобы намерение стран БРИКС выйти из объединения
15:30
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 415 военнослужащих
15:16
Нетаньяху выразил надежду на мирное разоружение ХАМАС
14:59
Кремль возложил на Европу и Киев вину за паузу в переговорах
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения