Россия и Белоруссия условились о стратегическом партнерстве в военной области

Россия и Белоруссия подписали 14 документов, включая программу стратегического партнерства в военной области на новый пятилетний срок. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, завершая заседание совместной коллегии оборонных ведомств, передает ТАСС.

"Сегодня мы подписали 14 документов, в том числе программу стратегического партнерства России и Белоруссии в военной области на очередной пятилетний период. Ее реализация позволит органам военного управления наших государств выйти на более высокий уровень взаимодействия по всем вопросам обеспечения военной безопасности двух стран и Союзного государства в целом", - указал Белоусов.