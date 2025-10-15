Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
Безопасность
Россия и Белоруссия условились о стратегическом партнерстве в военной области
15 октября 2025 / 16:45
© Минобороны России/ ТАСС
Россия и Белоруссия подписали 14 документов, включая программу стратегического партнерства в военной области на новый пятилетний срок. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, завершая заседание совместной коллегии оборонных ведомств, передает ТАСС.
"Сегодня мы подписали 14 документов, в том числе программу стратегического партнерства России и Белоруссии в военной области на очередной пятилетний период. Ее реализация позволит органам военного управления наших государств выйти на более высокий уровень взаимодействия по всем вопросам обеспечения военной безопасности двух стран и Союзного государства в целом", - указал Белоусов.