Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
15 октября 2025 / 13:56
Политолог: «Томагавки», похоже, останутся пустой угрозой
15 октября 2025 / 13:30
Эксперт: урегулирование в Газе зависит от позиции арабских стран
15 октября 2025 / 13:26
Экономика
Экономика
Таврический банк по решению суда признан банкротом
15 октября 2025 / 16:59
© Георгий Чернышов/ ТАСС

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску Центробанка признал банкротом банк "Таврический", у которого в прошлом месяце была аннулирована лицензия. В отношении кредитной организации открыто конкурсное производство, следует из информации на портале "Электронное правосудие".

2 сентября Банк России отозвал у "Тавирческого" лицензию на совершение банковских операций из-за полной утраты собственного капитала.

Согласно реестру обязательств Таврического банка перед вкладчиками, размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) составил 56,5 млрд рублей. На 7 октября возмещение в пределах установленных лимитов получили уже свыше 47 тыс. вкладчиков из 57 тыс., размер страховых выплат составил более 52,7 млрд рублей. Максимальная сумма страхового возмещения составляет 1,4 млн рублей, в некоторых случаях - до 10 млн.

Таврический банк был основан в Санкт-Петербурге в 1993 году, в декабре 2014 года у организации начались проблемы с выдачей вкладов и средств с пластиковых карт. По величине активов кредитная организация занимала 60-ю строчку в банковской системе РФ.

На конец прошлого года в Таврическом банке был размещен 61 млрд рублей вкладов, процентные доходы составили 6,4 млрд рублей, чистый убыток - 10,5 млрд рублей. 

