Безопасность / Антитеррор / Крым
Безопасность
В Крыму пресекли деятельность женской ячейки террористической организации
15 октября 2025 / 17:17
В Крыму пресекли деятельность женской ячейки террористической организации
© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

В Крыму задержали членов женской ячейки международной террористической организации, осуществлявшей вербовку мусульман. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

"В Республике Крым пресечена деятельность состоявшей из четырех граждан РФ законспирированной женской ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации (МТО)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, функционеры террористической структуры на территории полуострова распространяли среди крымских мусульман идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и вербовали в свои ряды новых сторонников.

По местам проживания задержанных членов ячейки выявлено значительное количество запрещенной на территории России пропагандистской литературы, а также средств связи и электронных носителей информации, использовавшихся при ведении террористической деятельности.

Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю заведены уголовные дела по ч. 1, 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ. 

