Ефрем Амирамов похоронен в городе Реховот в центральной части Израиля

Народный артист Кабардино-Балкарии Ефрем Амирамов похоронен на кладбище "Городески" в городе Реховот в центральной части Израиля, сообщает ТАСС.

Участниками траурной церемонии стали более ста человек. Похороны прошли в соответствии с еврейской традицией.

Ефрем Амирамов - певец, музыкант, композитор и поэт, народный артист Кабардино-Балкарии, Ингушетии, заслуженный артист Карачаево-Черкесии. Скончался 9 октября в возрасте 69 лет в КБР.

Амирамов родился в 1956 году в Нальчике. Окончил Ростовский институт народного хозяйства. Популярность артисту принесли композиции "Молодая", "Лучшая из мам", "Аленка". Первая пластинка Амирамова "Последний дебют" сразу стала "золотой". В 2009 году у музыканта вышла книга под названием "Все так … или истерика".