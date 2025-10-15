Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
15 октября 2025 / 13:56
Ефрем Амирамов похоронен в городе Реховот в центральной части Израиля
15 октября 2025 / 17:33
© Алексей Жигайлов/ ТАСС

Народный артист Кабардино-Балкарии Ефрем Амирамов похоронен на кладбище "Городески" в городе Реховот в центральной части Израиля, сообщает ТАСС.

Участниками траурной церемонии стали более ста человек. Похороны прошли в соответствии с еврейской традицией.

Ефрем Амирамов - певец, музыкант, композитор и поэт, народный артист Кабардино-Балкарии, Ингушетии, заслуженный артист Карачаево-Черкесии. Скончался 9 октября в возрасте 69 лет в КБР.

Амирамов родился в 1956 году в Нальчике. Окончил Ростовский институт народного хозяйства. Популярность артисту принесли композиции "Молодая", "Лучшая из мам", "Аленка". Первая пластинка Амирамова "Последний дебют" сразу стала "золотой". В 2009 году у музыканта вышла книга под названием "Все так … или истерика".

