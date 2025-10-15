Встреча Трампа и Кима возможна, но не сейчас. Мнение
15 октября 2025 / 13:56
15 октября 2025 / 13:30
15 октября 2025 / 13:26
Общество
Ефрем Амирамов похоронен в городе Реховот в центральной части Израиля
15 октября 2025 / 17:33
Народный артист Кабардино-Балкарии Ефрем Амирамов похоронен на кладбище "Городески" в городе Реховот в центральной части Израиля, сообщает ТАСС.
Участниками траурной церемонии стали более ста человек. Похороны прошли в соответствии с еврейской традицией.
Ефрем Амирамов - певец, музыкант, композитор и поэт, народный артист Кабардино-Балкарии, Ингушетии, заслуженный артист Карачаево-Черкесии. Скончался 9 октября в возрасте 69 лет в КБР.
Амирамов родился в 1956 году в Нальчике. Окончил Ростовский институт народного хозяйства. Популярность артисту принесли композиции "Молодая", "Лучшая из мам", "Аленка". Первая пластинка Амирамова "Последний дебют" сразу стала "золотой". В 2009 году у музыканта вышла книга под названием "Все так … или истерика".