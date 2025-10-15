Handicap International: на сектор Газа с 2023 года сбросили порядка 70 тыс. тонн бомб

Около 70 тыс. тонн различных снарядов и бомб было применено Израилем на территории сектора Газа с начала военной операции в октябре 2023 года. Соответствующие данные привела представитель международной неправительственной организации Handicap International, занимающейся обезвреживанием взрывоопасных предметов и оказанием помощи пострадавшим от взрывов противопехотных мин.

"Предварительно, за время боевых действий в Газе с октября 2023 года израильская армия сбросила на территорию анклава порядка 70 тыс. тонн снарядов и бомб", - указала работающая в Палестине представитель международной организации, передает агентство Maan. Она обратила внимание, что неразорвавшиеся снаряды, оставшиеся в земле и руинах разрушенных зданий, "представляют большую опасность для палестинцев, которые теперь возвращаются в свои дома практически во всех районах Газы".

По мнению представителя Handicap International, многометровые слои обломков зданий, а также ограниченность пространства в населенных пунктах анклава "создают крайне рискованную ситуацию для проживания в городских районах".

Кроме того, представитель организации подчеркнула, что израильские власти "не выдают разрешение на доставку в сектор необходимого оборудования для поиска и обезвреживания неразорвавшихся бомб, мин и артиллерийских снарядов". Хотя "три специальных агрегата для разминирования находятся у границ Газы и могут быть переправлены в анклав в кратчайшие сроки", добавила она.

Согласно анализу специализированной структуры ООН, из сброшенных Израилем на Газу бомб и снарядов от 5% до 10% не взорвались.