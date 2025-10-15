Курс доллара на межбанке впервые с 12 мая 2023 года опустился ниже 77 рублей

Курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 77 рублей впервые с 12 мая 2023 года.

По состоянию на 16:56 мск, курс американской валюты снижался на 3,19% и находился на отметке в 76,963 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Вместе с тем курс евро на российском межбанковском рынке опускался на 0,76% и торговался на уровне 91,575 рубля.