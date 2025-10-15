Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Все интервью
Экономика
Курс доллара на межбанке впервые с 12 мая 2023 года опустился ниже 77 рублей
15 октября 2025 / 17:59
Курс доллара на межбанке впервые с 12 мая 2023 года опустился ниже 77 рублей
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 77 рублей впервые с 12 мая 2023 года.

По состоянию на 16:56 мск, курс американской валюты снижался на 3,19% и находился на отметке в 76,963 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Вместе с тем курс евро на российском межбанковском рынке опускался на 0,76% и торговался на уровне 91,575 рубля. 

18:15
Латвия ввела платную очередь для транспортных средств при пересечении границы с РФ
17:59
Курс доллара на межбанке впервые с 12 мая 2023 года опустился ниже 77 рублей
17:45
Handicap International: на сектор Газа с 2023 года сбросили порядка 70 тыс. тонн бомб
17:33
Ефрем Амирамов похоронен в городе Реховот в центральной части Израиля
17:17
В Крыму пресекли деятельность женской ячейки террористической организации
16:59
Таврический банк по решению суда признан банкротом
16:45
Россия и Белоруссия условились о стратегическом партнерстве в военной области
16:30
Вильфанд заявил, что предстоящая зима будет холоднее прошлой
16:14
Маск репостнул заявление Дурова об ограничении свобод в ЕС
15:59
Число туристов из России в Японии в сентябре увеличилось на 108%
