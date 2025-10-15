Латвия ввела платную очередь для транспортных средств при пересечении границы с РФ

В Латвии с 15 октября изменили порядок пересечения восточной границы республики для транспортных средств. Теперь водители должны пройти предварительную регистрацию и внести обязательный платеж для получения места в очереди.

На сайте Системы резервации электронной очереди (ERRS) сказано, что данные изменения вводятся "в целях повышения безопасности пересечения границы и предотвращения очередей транспортных средств на восточной границе". Въехать в страну через КПП "Гребнево", "Терехово" и "Патерниеки" можно исключительно по предварительной регистрации. Запись доступна с 1 октября.

Согласно данным портала Delfi, плата за регистрацию в электронной очереди составляет €9,30 для одной единицы транспорта. Изменения распространяются на водителей из России и Белоруссии.