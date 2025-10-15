Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
15 октября 2025 / 13:56
15 октября 2025 / 13:30
15 октября 2025 / 13:26
Аудитория мессенджера Мax составила более 45 млн человек

15 октября 2025 / 18:32
15 октября 2025 / 18:32
Аудитория мессенджера Мax составила более 45 млн человек
© Владимир Гердо/ ТАСС

Аудитория национального мессенджера Max с момента его запуска составила более 45 млн человек, было отправлено порядка 3 млрд сообщений. Об этом информировали в пресс-службе платформы, сообщает ТАСС.

"Аудитория Мax превысила 45 млн человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пользователи с момента запуска мессенджера отправили свыше 3 млрд сообщений и совершили более 700 млн звонков, а количество чатов достигло 6,5 млн. 

