Общество
Аудитория мессенджера Мax составила более 45 млн человек
15 октября 2025 / 18:32
© Владимир Гердо/ ТАСС
Аудитория национального мессенджера Max с момента его запуска составила более 45 млн человек, было отправлено порядка 3 млрд сообщений. Об этом информировали в пресс-службе платформы, сообщает ТАСС.
"Аудитория Мax превысила 45 млн человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пользователи с момента запуска мессенджера отправили свыше 3 млрд сообщений и совершили более 700 млн звонков, а количество чатов достигло 6,5 млн.