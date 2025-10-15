Politico: Трамп сохраняет оптимизм в отношении достижения мира на Украине после Газы

Президент США Дональд Трамп сохраняет оптимизм в отношении возможности достижения мира на Украине после состоявшегося обмена заложниками на Ближнем Востоке. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на представителя Белого дома.

"Президент Трамп давно заявлял о желании положить конец войне между Россией и Украиной, так же, как он освободил заложников и положил конец войне между Израилем и ХАМАС. Президент настроен оптимистично", - цитирует его издание.

Ранее Трамп выразил уверенность в урегулировании украинского кризиса, признав, что добиться этого оказалось труднее, чем он рассчитывал.

9 сентября Белый дом представил "всеобъемлющий план" Трампа, направленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ предполагает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября американский лидер заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана.

В понедельник движение ХАМАС и поддерживающие его радикальные группировки в рамках соглашения о прекращении огня освободили 20 израильских заложников, а также передали тела четырех погибших. Израиль, со своей стороны, выпустил из тюрем 1 968 палестинцев, включая 250 человек, отбывавших пожизненные сроки или приговоренных к длительному заключению.